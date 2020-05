All'asta la chitarra suonata da Kurt Cobain per l’Mtv Unplugged dei Nirvana: vale 1 milione di dollari

La Martin D-18E elettro-acustica del 1959 è l'unica chitarra usata da Kurt Cobain per il leggendario MTV Unplugged dei Nirvana . Lo strumento sarà battuto dalla casa Julien's Auctions in una vendita chiamata "Music Icons" il prossimo 19 giugno a Beverly Hills, Los Angeles. Il prezzo di partenza stimato è di un milione di dollari, cifra che rende bene l'idea dell'unicità del cimelio. L'esibizione è stata registrato nei Sony Studios di New York per il canale televisivo il 18 novembre 1993, e immortalata nell'album "Unplugged In New York".

“Questa chitarra ha guadagnato il suo giusto posto nella storia del rock'n'roll come strumento suonato da uno dei più influenti musicisti e icone del rock in una delle più grandi e memorabili esibizioni dal vivo di tutti i tempi”, ha spiegato Darren Julien, presidente della casa d'aste.

Cobain acquistò o strumento al negozio di strumenti di Los Angeles Voltage Guitar. La chitarra sarà venduta insieme alla la custodia decorata da Cobain in persona con un volantino della band punk rock Poison Idea per l’album “Feel the Darkness” (1990). Inoltre, il fortunato che si aggiudicherà l'asta troverà anche una confezione usata per metà di corde per chitarra Martin, tre plettri, e una custodia in camoscio. Saranno messe all'asta anche altri strumenti della band, come la Fender Strat usata da Cobain per il tour di "In Utero". Lo scorso anno il cardigan che Kurt Cobain aveva indossato durante l'esibizione è stato venduto dalle aste di Julien per la cifra record di 334mila dollari.

Nel 2018 venne diffusa la notizia che lo strumento non apparteneva più alla famiglia Cobain, dato che la figlia Frances Bean lo aveva lasciato all’ex marito Isaiah Silva, come parte del divorzio.

"Mtv Unplugged In New York" è stato pubblicato l'1 novembre 1994 e rappresenta la prima release postuma della band dalla morte del suo frontman (5 aprile 1994) oltre ad essere uno tra i dischi in acustico più celebri della storia del rock. L'album è stato premiato con il Grammy Award come miglior album di musica alternativa del 1996.

