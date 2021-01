Alicia Keys compie 40 anni: festa di compleanno in spiaggia con fuochi d'artificio

Festa di compleanno degna di una principessa, la principessa del soul. Alicia Keys compie 40 anni e su Instagram posta il video del bellissimo party organizzato per lei in spiaggia, sotto le stelle, ballando a piedi nudi sulla sabbia e con tanto di fuochi d'artificio in mezzo al mare. “Il migliore inizio di compleanno, giuro di avere il miglior marito dell’intera Galassia, e un grande grazie ai nostri bambini, vi amo tanto”, scrive la pluripremiata cantante, nata a New York il 25 gennaio 1981.

Alicia Keys compie 40 anni Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Alicia Keys Da video 21 di 26 Alicia Keys Afp 22 di 26 Alicia Keys ipa 23 di 26 Alicia Keys Ufficio stampa 24 di 26 Alicia Keys Afp 25 di 26 instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Sono in paradiso! Che notte!", continua Alicia, che aggiunge un dettaglio necessario: "Tutti sono stati tamponati per il Covid".

40 milioni di singoli e più di 35 milioni di album venduti in tutto il mondo. Tantissimi riconoscimenti, tra cui 15 Grammy Awards. Nel 2021 Alicia festeggia anche il ventennale della sua carriera. Billboard l’ha nominato nel 2009 l’artista R&B del decennio per aver “cambiato le regole della musica black”. Ma Alicia Keys è anche da sempre molto impegnata sul fronte dei diritti umani. Il giugno scorso si è esibita ai BET Awards (che celebrano gli afroamericani nel mondo dello spettacolo) dichiarando il suo sostegno per il movimento Black Lives Matter. E nel nel 2016 ha preso parte con Beyoncé e Bono, a un video intitolato "23 Ways You Could Be Killed By Being Black".

Insieme ad un gruppo di star, tra cui Mary J Blige e Khalid, si è messa adesso alla guida di un progetto da presentare al neo Presidente degli Stati Uniti, di cui è convinta sostenitrice, ovvero l'istituzione di una Commissione per la giustizia sociale.

E ancora, sempre lei era in prima fila alla manifestazione Women's March on Washington del 2017, post-elezione Trump, ed è da sempre paladina e simbolo della Body Positivity, a sostegon della quale ha lanciato la campagna #nomakeup per opporsi agli standard di bellezza imposti dalla società.

E’ sposato dal 2010 con il produttore discografico Swizz Beatz con cui ha due figli.



POTREBBE ANCHE INTERESSARTI