Alicia Keys in topless si sente... una dea: "Entrate in contatto con la mia sensualità divina"

In topless, con un coprispalle ricamato di gioielli, Alicia Keys appare in un video social per promuovere il suo ultimo album "Alicia", bella, sensuale e affascinante più che mai. "La musica di #ALICIA racconta l'accettare, amare e conoscere tutti i lati di sè", spiega la popstar: "Entra in contatto con la mia energia da dea", aggiunge e poi chiede ai suoi oltre 20 milioni di follower quale canzone del disco meglio esprima quella sensualità divina...