Alicia Keys lancia a sorpresa il nuovo singolo scritto con Ed Sheeran

Alicia Keys lancia a sorpresa il nuovo singolo " Underdog ". Il brano, scritto con Ed Sheeran fa parte di un nuovo progetto discografico, il settimo album in studio in uscita in primavera. "Alcune persone potrebbero pensare al termine 'underdog' (sfavorito - ndr) come a una parola negativa ma io lo vedo come un termine potente, che rappresenta coloro che possono essere sottostimati ma ancora all'altezza della sfida, in grado di superare le aspettative", spiega l'icona della musica globale, vincitrice di 15 Grammy,

"Amo questa canzone perché parla di vita reale, di persone reali e delle nostre esperienze - prsegue Alicia - Ci siamo trovati tutti nelle nostre vite a dover affrontare delle sfide. Non è mai facile. Una delle mie parti preferite del testo è 'They say I would never make it but I was built to break the mold'. Non penso ci sia qualcuno che non si sia mai sentito così".



Il nuovo album della Keys includerà anche i due brani già pubblicati "Time Machine", che celebra il senso di liberazione derivante dal lasciare andare qualcosa e "Show Me Love", duetto con l'artista R&B vincitore di Grammy Miguel, che riflette sui vari modi in cui si dimostra l'amore. Quest'ultimo è valso ad Alicia il record di 11 piazzamenti al #1 nella classifica Billboard Adult R&B Songs.



Ed è solo l'inizio di quello che si preannuncia un anno straordinario per la cantautrice americana: il 26 gennaio Alicia sarà, per il secondo anno consecutivo, tra gli ospiti dei Grammy Awards mentre il 31 marzo 2020 uscirà il suo atteso libro "More Mysef".



