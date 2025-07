Alice Cooper riunisce la band originale dopo 50 anni e ottiene la propria rivincita

Ora dopo più di 50 anni quella storia si è riaperta. "The Revenge of Alice Cooper" arriva dopo i primi tre singoli “Black Mamba”, che vedeva anche la partecipazione di Robby Krieger dei The Doors, “Wild Ones”, ispirato al classico film di Marlon Brando degli anni 50, e il graffiante “Up All Night”. L’album include anche un omaggio toccante all’eredità della band: un'apparizione postuma del chitarrista Glen Buxton nel brano “What Happened To You”, un sentito tributo alla storia condivisa e al legame duraturo del gruppo. Registrato con il leggendario produttore e sesto membro onorario Bob Ezrin (produttore anche di "The Wall" dei Pink Floyd), l'album cattura l’energia del classico Alice Cooper Group con una carica moderna: è un disco pensato per il palco, per la notte e per essere ascoltato a tutto volume. Un'energia che non tradisce affatto l'età dei musicisti in questione, ormai più vicini agli ottant'anni che ai settanta (Furnier e Bruce ne hanno 77, Dunaway 78 e Smith 76).