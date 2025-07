Alfa e l'incontro speciale con Manu Chao e i Planet Funk

Arriva il remix di "A Me Mi Piace" di Alfa feat. Manu Chao, firmato Planet Funk. Dopo il grande successo della versione originale, pubblicata il 9 maggio, il brano continua a far parlare di sé con una nuova veste elettronica firmata dai Planet Funk, il collettivo multiplatino che da 25 anni porta in giro per il mondo il meglio della musica dance ed elettronica made in Italy.