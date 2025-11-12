Alfa fa da Cupido: proposta di matrimonio sul palco davanti a 7mila fan

Durante il concerto al Modigliani Forum di Livorno, il cantautore ha aiutato un fan a chiedere la mano alla fidanzata: un momento dolce e spontaneo che ha emozionato il pubblico e i social
A volte la musica diventa il sottofondo perfetto per una storia d’amore. È successo a Livorno, dove Alfa ha deciso di trasformare il suo concerto in una piccola favola: sul palco, davanti a migliaia di fan, ha invitato un ragazzo che ha chiesto la mano alla fidanzata. Emozione, applausi e lacrime hanno riempito il Modigliani Forum, mentre il cantautore genovese, con un sorriso, faceva da Cupido. "Ha detto sì? Ha detto no? Glielo facciamo un applauso?" ha chiesto Alfa davanti ai due futuri sposi.
C’è chi va a un concerto per ascoltare le proprie canzoni preferite e chi, invece, ci trova l’occasione per vivere un momento che resterà per sempre. È accaduto a Livorno, durante una delle tappe del tour di Alfa, quando il cantautore genovese ha deciso di regalare a due suoi fan un ricordo indimenticabile. Protagonisti sono stati il musicista Matteo Ghiribelli e la sua fidanzata Martina, che ha avuto la proposta che non si sarebbe mai aspettata, arrivata alla seconda strofa della canzone di Alfa che ha fatto da colonna sonora della loro storia d'amore: "Il filo rosso".
L’atmosfera si è scaldata in un istante. Tra applausi, cori e luci dei cellulari, il pubblico ha assistito commosso alla scena. Alfa, con il sorriso di chi ama la spontaneità dei sentimenti, ha osservato la coppia abbracciarsi tra le note, trasformandosi in un vero e proprio "Cupido" in chiave pop. Il video del momento, pubblicato poi sui social, è diventato virale in poche ore, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti di affetto. "Che dolcezza!", scrivono i fan, mentre qualcuno aggiunge: "Alfa riesce sempre a farci emozionare, anche fuori dal microfono".
È stato lo stesso Ghiribelli a raccontare come è riuscito a organizzare questa proposta da sogno. "Tutto è iniziato l'1 giugno scorso - ha detto al quotidiano "Il Tirreno" -, quando ho incontrato Alfa per la prima volta a Roma per il firmacopie e gli ho raccontato la mia idea: chiedere la mano della mia compagna durante il suo concerto a Livorno, sulle note de 'Il filo rosso', la nostra canzone in quanto abbiamo vissuto per tanto tempo a distanza. Martina infatti, lavorava sulle navi da crociera e nei 5-6 mesi in cui non ci vedevamo esisteva quel famoso filo rosso di cui tanto parla Alfa a tenerci uniti". Ovviamente per convincere Alfa a fare da Cupido c'è voluto un po' di tempo, ma Matteo non si è mai perso d'animo. "Quando a giugno parlai ad Alfa della mia idea lui mi ascoltò e sorrise, ma da quel momento per me è iniziata una vera missione - spiega -: dal 22 agosto ho cominciato a pubblicare su Instagram una serie di storie quotidiane - 78 in tutto - per convincerlo a darmi questa possibilità. In ognuna raccontavo un pezzo della nostra storia d’amore, iniziando sempre con le parole: 'Giorno 1 in cui chiedo ad Alfa di poter fare la proposta di matrimonio sul suo palco l’8 novembre 2025 a Livorno'." Il tutto mettendo Alfa tra gli amici più stretti affinché potesse vedere. E alla fine, al giorno 26, Alfa ha detto "sì".
Classe 2000, Andrea De Filippi, in arte Alfa, ha costruito la sua carriera sul rapporto diretto con chi lo ascolta. I suoi testi parlano di sentimenti semplici, di sogni e di coraggio, diventando la colonna sonora di una generazione. Momenti come quello di Livorno mostrano quanto l’artista tenga al proprio pubblico: per lui, il palco non è solo un luogo dove cantare, ma uno spazio dove condividere emozioni vere. Un legame così forte che non è la prima volta che il cantante ospita proposte di matrimonio durante i suoi concerti.
La tappa toscana si inserisce in un tour che sta registrando numeri importanti e un grande entusiasmo. Alfa alterna brani energici a momenti più intimi, raccontando la vita con la leggerezza che lo contraddistingue. E a Livorno, tra musica e amore, ha aggiunto una pagina speciale al suo percorso artistico: quella di un artista capace di far sorridere, ballare e, questa volta, anche dire "sì".