Alfa fa da Cupido: proposta di matrimonio sul palco davanti a 7mila fan

È stato lo stesso Ghiribelli a raccontare come è riuscito a organizzare questa proposta da sogno. "Tutto è iniziato l'1 giugno scorso - ha detto al quotidiano "Il Tirreno" -, quando ho incontrato Alfa per la prima volta a Roma per il firmacopie e gli ho raccontato la mia idea: chiedere la mano della mia compagna durante il suo concerto a Livorno, sulle note de 'Il filo rosso', la nostra canzone in quanto abbiamo vissuto per tanto tempo a distanza. Martina infatti, lavorava sulle navi da crociera e nei 5-6 mesi in cui non ci vedevamo esisteva quel famoso filo rosso di cui tanto parla Alfa a tenerci uniti". Ovviamente per convincere Alfa a fare da Cupido c'è voluto un po' di tempo, ma Matteo non si è mai perso d'animo. "Quando a giugno parlai ad Alfa della mia idea lui mi ascoltò e sorrise, ma da quel momento per me è iniziata una vera missione - spiega -: dal 22 agosto ho cominciato a pubblicare su Instagram una serie di storie quotidiane - 78 in tutto - per convincerlo a darmi questa possibilità. In ognuna raccontavo un pezzo della nostra storia d’amore, iniziando sempre con le parole: 'Giorno 1 in cui chiedo ad Alfa di poter fare la proposta di matrimonio sul suo palco l’8 novembre 2025 a Livorno'." Il tutto mettendo Alfa tra gli amici più stretti affinché potesse vedere. E alla fine, al giorno 26, Alfa ha detto "sì".