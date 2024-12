Alex Consani, la prima donna trans nominata modella dell'anno

Alex Consani sta scrivendo una piccola pagina di storia diventando la prima donna transessuale a essere incoronata modella dell'anno. L'americana di 21 anni è stata premiata ai Fashion Awards a Londra. Nota per i suoi capelli e le sopracciglia decolorati, Consani ha lavorato per march super blasonati come Chanel, Stella McCartney e Victoria's Secret, solo per citarne alcuni. Consani è diventata una star mondiale grazie a TikTok, attualmente ha oltre 4 milioni di follower. Il suo debutto in passerella è stato nel 2021 con Tom Ford.