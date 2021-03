Alec e Hilaria Baldwin danno il benvenuto al loro sesto figlio: l'annuncio a sorpresa

Dopo solo sei mesi dalla nascita del quintogenito, Alec e Hilaria Baldwin sono diventati di nuovo genitori. L'annuncio a sorpresa del loro sesto figlio (settimo per l'attore) è arrivato via social. La donna ha condiviso una foto scattata dal marito che la vede circondata dai suoi figli, compreso il nuovo arrivo. La tutina rosa sembrerebbe far propendere per una bambina, ma per il momento non ci sono conferme dai diretti interessanti.

A commento dello scatto su Instagram, Hilaria ha scritto solo il numero 7 e un cuore. Probabilmente un riferimento al numero di figli di Alec Baldwin, che ha anche Ireland, nata dalla relazione con la ex Kim Basinger. Alec e Hilaria Baldwin, che hanno 26 anni di differenza, si sono fidanzati ad aprile 2012 e sposati qualche mese dopo. Dopo il dolore dei due aborti a distanza molto ravvicinata, a settembre 2020 è arrivato in famiglia Eduardo "Edu" Pao Lucas.

Inevitabili gli interrogativi per l'arrivo di un altro bebè dopo soli sei mesi dal precedente. Tra le ipotesi che corrono in Rete si parla della possibilità che la coppia abbia fatto ricorso alla maternità surrogata oppure che sia stato adottato. Al momento Alec e Hilaria non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Hilaria Baldwin allatta il figlio mentre si lava i denti Instagram 1 di 1 leggi dopo slideshow ingrandisci Allatta il piccolo Eduardo nato pochi giorni fa mentre si lava i denti. Hilaria Baldwin posta lo scatto su Instagram e scrive: "Siamo già campioni del multitasking". La bella istruttrice di fitness 36enne e il marito Alec Baldwin sono diventati genitori del loro quinto figlio pochi giorni fa. Subito dopo il parto, Hilaria ha condiviso una foto del suo pancione prima e dopo, indossando solo biancheria intima. Il piccolo Eduardo si unisce ai fratelli maggiori Carmen, 6, Rafael, 5, Leonardo, 3 e Romeo, 2. L'attore è anche papà di Ireland Baldwin, che ha 24 anni.

