Albe, nuovo viaggio musicale con "Ultras"

Il brano, prodotto da Alessandro Gemelli, è una ballad pop rivisitata in chiave elettronica, caratterizzata da un flow serrato, a contrasto con il portamento largo dell’arrangiamento. Per il cantante, "Ultras" arriva dopo “Così come sei”, il singolo uscito in estate scritto insieme ad Alfa e prodotto da JVLI e Steve Tarta, che ha seguito il successo di pubblico ottenuto durante il live dello scorso aprile ai Magazzini Generali di Milano.

A tutto questo, si aggiungono l’omonimo Ep "Albe", che contiene i brani “Millevoci” (prodotto da Tom Beaver e certificato ORO con 18,4 milioni di streaming su Spotify) e “Giravolte” (prodotto da Steve Tarta, con 8,9 milioni di stream), oltre al pezzo “Se non mi ami” e alla collaborazione con LDA in “Cado”, la canzone che unisce i due artisti legati dalla stessa passione per la musica e del percorso condiviso durante l’importante esperienza professionale vissuta nel celebre talent di Canale 5.

