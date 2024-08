Alain Delon aveva annunciato anni fa a Paris Match che voleva essere sepolto con il cane Loubo. "Se muoio prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme. Gli farà l'eutanasia in modo che muoia tra le mie braccia. Preferirei questo piuttosto che sapere che si sarebbe lasciato morire sulla mia tomba con tanta sofferenza". Già all'epoca queste dichiarazioni fecero scalpore e la vicenda è tornata a far discutere con le polemiche innescate dagli animalisti che si sono offerti di trovare una nuova casa per il pastore belga Malinois. Alla fine, a qualche giorno dalla scomparsa di Delon, la famiglia ha deciso che non seguirà la sua volontà. Un notizia che è stata confermata anche dalla Fondazione Brigitte Bardot che su X ha dichiarato: "Non preoccupatevi per Loubo. Molti di voi ci hanno inviato messaggi riguardanti il suo destino di Loubo. La famiglia di Alain Delon e si prenderà cura di lui. Loubo ovviamente non sarà soppresso".