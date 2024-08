Alain Delon, il divo sex symbol che incarnò la grandeur francese | I film che lo hanno reso grande

Attore poliedrico, dal fisico atletico che esalta in titoli di cappa&spada come "Il tulipano nero" o "Zorro" del nostro Duccio Tessari, lavoratore frenetico (più di 80 film come attore, 30 come produttore, due come regista), Delon conserva però una segreta passione per il cinema d'autore con incursioni memorabili come "La prima notte di quiete" di Valerio Zurlini (1972), "Mr. Klein" di Joseph Losey (1976), "Un amore di Swann" di Volker Schlondorff (1984), "Nouvelle Vague" di Jean-Luc Godard (1990). Nel 1968, Delon inizia anche la carriera da produttore, producendo in totale 26 film fino al 1990. Amato in tutto il mondo, ("Mi piace essere amato come amo me stesso!", disse a 'Femme' nel 1996), ha affascinato il pubblico per decenni: nel 2010, appare in "Un mari de trop" ("Un marito di troppo") e torna sul palco nel 2011 con 'An Ordinary Day', insieme alla figlia Anouchka. L'ultima volta al cinema, con un guizzo autoironico, è stato un beffardo Giulio Cesare in "Asterix alle Olimpiadi". Ma poco dopo, testimonial di una marca di pellicce nel 2013, aveva già in volto la malinconia della vecchiaia: "ho pensato spesso al suicidio e vedo bene la scena - ha detto -; farlo è un gioco da ragazzi. Il difficile è riflettere per non passare all'azione".