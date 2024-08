Alain Delon e il discorso per la Palma d'oro: "Devo tutto alle donne"

In sala uno spezzone di Plein Soleil ("Delitto in pieno sole"), il thriller in cui interpreta Mr. Ripley, rilancia le immagini del fascino irresistibile del giovane Delon. Si riaccendono le luci, lui interrompe il rituale dell'incontro per alzarsi in piedi e dire alla platea: "E ora come fate a guardarmi come sono adesso?". Raccontò Delon di come Visconti proprio dopo aver visto quel film lo convocò a Londra, su suggerimento della sua agente di allora Olga che insisteva per proporre il suo cliente allora sconosciuto, e di averlo ricevuto mentre stava allestendo il "Don Carlo" al Covent Garden. L'incontro fu felice e il regista italiano lo scelse per "Rocco e i suoi fratelli", il primo film con cui Delon cominciò una carriera internazionale e d'autore. L'attore piange, "non posso smettere scusate" dice citando la Girardot. Romy Schneider, il grande amore della sua giovinezza con cui a cavallo degli anni '60 ha formato la coppia piu' bella del cinema, resta per lui un tabu', giusto un accenno a quando la impose per La Piscina ("era in un momento di crisi, dissi o la prendete o non si fa il film"), meglio non parlarne, meglio ricordare altro.