Al Teatro Manzoni Muccino e Brizzi tra le tante novità della stagione 2026-27

Tra i titoli più attesi "A casa tutti bene", dal film di Muccino, che firma la sua prima regia teatrale, con Anna Galiena e Fabio Troiano, e "Notte prima degli esami", con cui Brizzi porta per la prima volta sul palcoscenico il suo film cult ambientato nella Roma del 1989. Dopo una lunga assenza dal Manzoni torna Nancy Brilli con "Il padrone", commedia noir di Gianni Clementi ambientata nella Roma del secondo Dopoguerra. Spazio anche a "Le donne non fanno ridere" di Paolo Ruffini, mentre durante le festività natalizie Vincenzo Salemme festeggerà i 50 anni di carriera teatrale con una nuova edizione di "…E fuori nevica!". Tornano inoltre I Legnanesi, con 43 repliche di "Intelligenza artigianale". "La vita è fatta di incontri, affetti, scelte, incomprensioni, riconciliazioni", spiega il direttore generale e artistico Alessandro Arnone, secondo cui "è proprio nei rapporti umani che il teatro continua a trovare la sua inesauribile fonte di ispirazione. Una stagione con storie capaci di far sorridere, emozionare, riflettere e, talvolta, sorprendere". La nuova stagione segna anche una novità nella storia del teatro: ING diventa naming partner del Manzoni. È la prima operazione di name sponsorship dell'istituzione milanese, che assumerà il nome di Teatro Manzoni - ING.