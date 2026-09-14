Il Genio di Aladdin "cambia sesso": Sherri Shepherd lo interpreterà a teatro

Nel capolavoro animato Disney del 1992 Aladdin il Genio della lampada si trasformava in diverse forme, arrivando persino a prendere per un attimo i connotati di Jack Nicholson. Ma mai, in 33 anni abbondanti di onorato servizio, aveva deciso di cambiare radicalmente anche genere. Forse ci aveva visto lungo Christina Aguilera che, in una hit di qualche anno dopo, si candidava già al ruolo di "Genie in a Bottle". Di certo i tempi sono cambiati e ora la maschera dell'aiutante di Aladdin è pronta a passare, a partire da ottobre, a Sherri Sheppard. Una donna cui sicuro non manca la presenza scenica e la battuta pronta e che dovrà dimostrarsi all'altezza dei suoi grandi predecessori uomini, che hanno imperversato sia al cinema che a Broadway. Fortunatamente il suo curriculum parrebbe essere all'altezza di una simile responsabilità.