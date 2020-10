Da "Dumbo" a "Lilli e il vagabondo", ecco i film Disney che sono diventati razzisti

Leggi anche>Censura e razzismo, "Mezzogiorno e mezzo di fuoco" come "Via col vento": su HBO con un avvertimento per gli spettatori

Gli Aristogatti, ad esempio, recano l'avvertenza perché mostrano un gatto con il muso giallo che suona il piano con i tipici bastoncini cinesi per mangiare, mentre in "Peter Pan" gli indiani d'America sono chiamati 'pellerossa' considerato attualmente un insulto razzista. All'elenco si sono aggiunti anche "Lilli e il vagabondo", "Fantasia", "Il libro della giungla", "Swiss Family Robinson" e "Aladdin". Alcuni film invece, come "I racconti dello zio Tom", sono stati esclusi completamente dalla piattaforma in streaming, proprio perché considerato razzista.

"Stereotipi sbagliati oggi come allora" - Disney è quindi corsa ai ripari, aggiungendo il messaggio: "Questo programma include rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di persone o culture. Questi stereotipi erano sbagliati allora e sono sbagliati adesso. Piuttosto che rimuovere questo contenuto, vogliamo riconoscere il suo impatto dannoso, imparare da esso e stimolare la conversazione per creare un futuro più inclusivo insieme. Disney si impegna a creare storie con temi ispiratori e ambiziosi che riflettano la ricca diversità dell'esperienza umana in tutto il mondo".