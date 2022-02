Al Pacino ballerino scatenato in strada: il footing è a ritmo di musica

Pacino di recente è stato protagonista di "House of Gucci", il film di Ridley Scott sulla famiglia del noto marchio di moda e sull'omicidio di Maurizio Gucci, per cui è stata condannata la ex moglie Patrizia Reggiani. Un film fortemente criticato, che si è "guadagnato" due Razzies Award. Pacino è però tra quelli che si sono salvati dalle critiche: la sua interpretazione di Aldo Gucci (per quanto molto distante fisicamente dall'originale) è stata generalmente apprezzata. Sempre l'anno scorso ha partecipato anche al film "American Traitor: The Trial of Axis Sally".

