Addio ad Albert Finney, celebre volto di Hercule Poirot al cinema

Nato nel 1936 a Salford, una cittadina di Lancashire, in Inghilterra, si è diplomato alla Royal Academy of Dramatic Arts. Da qui ha debuttato nel mondo del teatro e grazie al successo delle sue interpretazioni shakespeariane, è stato lanciato nel mondo del cinema.



Il successo anche fuori dal Regno Unito è arrivato nel 1963 grazie a "Tom Jones" diretto da Tony Richardson, che lo ha portato a vincere il Golden Globe, la Coppa Volpi a Venezia e la sua prima nomination agli Academy Awards. Poi è stato protagonista con Audrey Hepburn in "Due per la strada".



Nel 1975 è stato lo storico Hercule Poirot in "Assassinio sull'Orient Express", diretto da Sidney Lumet, con cui ha raccolto la seconda nomination. Le altre candidature agli Oscar sono arrivate nel 1984 per "Il servo di scena", l'anno successivo per "Sotto il vulcano" e l'ultimo nel 2001 per "Erin Brockovich - Forte come la verità", in cui interpreta l’apparentemente burbero avvocato con cui si mette a lavorare la protagonista Julia Roberts.



Recentemente lo abbiamo visto in "Traffic" (2000), "Big Fish" (2003), "Un’Ottima Annata" (2006), "Onora il Padre e la Madre" (2007). Il suo ultimo ruolo è stato nel 2012 in "Skyfall", la penultima pellicola su James Bond.