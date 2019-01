Addio a Dick Miller, il volto degli horror anni 60 di Roger Corman

E' morto all'età di 90 anni l'attore americano Dick Miller . Sulle scene per 60 anni, Miller legando il suo nome a quello del regista Roger Corman. E' noto in particolare per il suo ruolo di Murray Futterman nella famosa commedia horror " Gremlins " del 1984 diretta da Joe Dante e prodotta da Steven Spielberg. Si ricordano tra le altre anche le sue apparizioni nel primo " Terminator " di James Cameron e nella serie tv degli Anni 80 " Saranno famosi ".

Nella sua carriera ha recitato in oltre 100 film. La sua carriera cinematografica è iniziata a metà degli anni 50 e fino alla fine dei 60's ha recitato in tutti film diretti da Roger Corman, compresi horror di culto come "La piccola bottega degli orrori", "La vergine di cera", "Sepolto vivo" e "Un secchio di sangue". Miller è rimasto legato al genere horror e fantascientifico anche negli anni a venire con titoli come "Piraña" (1978), "L'ululato" (1981) e, appunto, "Gremlins" (1984). Negli anni 90 ha recitato anche in "Pulp Fiction", nel ruolo di Monster Joe, ma la sua scena fu cancellata a causa della lunghezza del film. Ha preso parte, inoltre, a diverse serie televisive dagli anni cinquanta agli anni duemila.