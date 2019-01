Addio a Paolo Paoloni, il Megadirettore Galattico di Fantozzi

Nato in Svizzera il 24 luglio 1929, è stato scoperto da Luciano Salce che lo ha fatto approdare sul grande schermo dal 1968, anno del suo debutto in "La pecora nera", per poi dirigerlo in "Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue", "Fantozzi", "Il secondo tragico Fantozzi", "Dove vai in vacanza?", "Rag. Arturo De Fanti, bancario precario".



In televisione lo abbiamo visto in "Cuore" di Comencini, "La casa nel tempo" di Fulci, "Nebbia in Val Padana" con Cochi & Renato e in episodi di "Don Matteo".



L'ultima apparizione è stata lo scorso anno in "Benedetta follia" di Carlo Verdone.