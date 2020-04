Addio a Honor Blackman, indimenticabile Pussy Galore in "007 Goldfinger"

E' morta a 94 anni Honor Blackman , attrice inglese famosa soprattutto per il ruolo di Pussy Galore in " Agente 007 - Missione Goldfinger ". Terzo film della serie ufficiale di James Bond, uscito nel 1964, "Goldfinger" fu il primo 007 a vincere un Oscar per i migliori effetti sonori. Secondo quanto fatto sapere dalla famiglia, la Blackman è morta per cause naturali. Negli anni 60 fu anche Kathy Gale in " The Avengers ", serie tv inglese di spionaggio.

"E' con grande tristezza - si legge in un comunicato - che annunciamo la morte di Honor Blackman, 94 anni. E' morta in pace per cause naturali nella sua casa a Lewes in Sussex, circondata dalla sua famiglia".

L'attrice ha avuto una carriera cinematografica lunga circa 80 anni. Debuttò nel 1947 e lavorò anche con Elizabeth Taylor in "Alto tradimento" (1949). Ma fu il ruolo di Pussy Galore a consegnarla alla storia del cinema. L'attrice aveva 29 anni quando vestì panni della seducente Pussy (il nome è un gioco di parole dove "pussy" è il nome colloquiale del sesso femminile in inglese, e "galore" vuol dire "in abbondanza"). Con i cinque anni in più rispetto a Sean Connery, è considerata la più "vecchia" tra le Bond Girl cinematografiche. "La maggior parte delle ragazze di Bond erano delle bambole senza cervello. Io non sono mai stata una bambola", disse in un'intervista alla Bbc.

