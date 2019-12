Addio a Claudine Auger: fu la splendida Domino, Bond girl in "Thunderball"

E' morta a 78 anni l'attrice francese Claudine Auger . Divenne famosa negli anni 60 soprattutto per il ruolo della splendida Domino in "Agente 007 - Thunderball: operazione tuono", accanto a Sean Connery . Ma nel corso della sua carriera ha girato oltre 60 film, molti dei quali anche in Italia, come "Pane, burro e marmellata", "Aragosta a colazione", "Il pentito" e "Il frullo del passero".

Addio a Claudine Auger: fu la Bond girl Domino in "Thunderball" IPA 1 di 6 IPA 2 di 6 IPA 3 di 6 LaPresse 4 di 6 LaPresse 5 di 6 LaPresse 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE: Jane Seymour, l'ex Bond girl posa per Playboy a 67 anni

L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'agenzia Art Time che la rappresentava. Prima di darsi al cinema si era messa in luce in alcuni concorsi di bellezza: nel 1958 aveva partecipato a Miss Mondo come Miss Francia, arrivando seconda. Il grande schermo non ci aveva messo molto a notarla. Già l'anno seguente debuttava con "Il testamento di Orfeo" Jean Cocteau. Prima di arrivare a Bond interpretò altri ruoli in pellicole come "Gioventù nuda", "L'uomo dalla maschera di ferro" e "Il mistero del tempio indiano".

Il ruolo che la impose a livello internazionale fu però quello di Dominique "Domino" Derval, l'amante del potente e terribile Emilio Largo (interpretato da Adolfo Celi), antagonista dell'agente 007 in "Thunderball". Un ruolo che nel remake del 1983, "Mai dire mai", sarebbe stato ereditato da Kim Basinger.

Fu poi protagonista in molti film italiani negli anni 60 e 70, tra cui "L`arcidiavolo" di Ettore Scola, insieme a Vittorio Gassman, "I bastardi" di Duccio Tessari, "Reazione a catena" di Mario Bava, "La tarantola dal ventre nero" di Paolo Cavara, Negli anni 80 partecipò anche alla quinta stagione della fiction "La Piovra". Il suo ultimo film era stato nel 1990, "La bocca", diretto da Luca Verdone.