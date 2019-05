James Bond e la nuova Bond Girl avranno un "coach di intimità" per le scene di sesso sfrenato

Nell'era del #MeToo succede anche questo. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese infatti: "Tutto è cambiato dopo lo scandalo Weinstein, alcune regole sono state inserite e il sistema è stato rivisto per assicurarsi che gli attori e le attrici ricevano il sostegno di cui hanno bisogno, soprattutto durante scene di sesso". E' la prima volta che accade nella storia del cinema e nella saga di Jamea Bond, ma come si legge su The Sun "È un'azione progressista ed è un passo nella giusta direzione, non solo per Bond ma per l'industria nel suo complesso".



I cosiddetti "consulenti di intimità" sono delle vere e proprie figure professionali (che compariranno persino nei titoli di coda) sorte sulla scia del movimento #MeToo per prevenire i problemi che emergono in ogni ramo dell'industria cinematografica riguardo ai rapporti intimi durante scene di sesso, più o meno spinte. I "coordinatori di intimità" in pratica si accordano con gli attori, studiano con loro la scena, li aiutano a superare imbarazzi e a capire fino a che punto ci si possa spingere, coreografando le scene di sesso con loro. Tra le regole a cui attenersi c'è ad esempio la presenza di una terza persona alle prove, l'accordo sulle aree di contatto fisico e di nudità, l'obbligo di "cerotti" che nascondono le parti intime in modo che non si venga mai a diretto contatto con genitali nudi etc...