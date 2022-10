Adam Driver è irriconoscibile nei panni di Enzo Ferrari, gli scatti dal set per le vie di Modena

Driver torna a interpretare un grande personaggio italiano, dopo la sua magistrale prova in "House of Gucci" nei panni del protagonista Maurizio Gucci, assassinato a 46 anni in un complotto orchestrato dalla moglie Patrizia Reggiani, interpretata da Lady Gaga.

Secondo la trama ufficiale del film 'Ferrari' è ambientato nell'estate del 1957. L'ex pilota di auto da corsa Enzo Ferrari è in crisi. Il fallimento perseguita l'azienda che lui e sua moglie, Laura, hanno costruito dal nulla 10 anni prima. Il loro tempestoso matrimonio deve affrontare il lutto per un figlio , avvenuto l'anno prima e il riconoscimento di un altro nato da una storia d'amore durante la guerra e a quel punto dodicenne. Ferrari decide di contrastare le sue perdite puntando tutto su una gara: 1.000 miglia attraverso l'Italia, ovvero l'iconica Mille Miglia.

Classe 1898,

Enzo Ferrari nel film avrà circa 59 anni,

ovvero un paio di decenni in più rispetto a Driver, che attualmente ne ha 38 ed è per questo che la sua trasformazione sul set appare ancora più sorprendente.

Il film uscirà nelle sale mondiali del 2023. Il premio Oscar

Erik Messerschmidt

Maria Djurkovic

Massimo Cantini Parrini

Pietro Scalia

è il direttore della fotografia, la nominata all'Oscarè la scenografa, il due volte candidato all'Oscarè il costumista e il due volte premio Oscarè il montatore. Troy Kennedy Martin ha scritto la sceneggiatura basata sul libro di Brock Yates, "Enzo Ferrari - L'uomo e la macchina".