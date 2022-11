Achille Lauro per il ritorno sceglie di guardare al futuro: esce "Che sarà"

Il cantautore ha annunciato per venerdì 25 novembre l'uscita del suo nuovo singolo intitolato " Che sarà ". Si tratta di una ballad intima , che riflette sul futuro che aspetta. "Noi che nasciamo quaggiù e non sappiamo cosa la vita sia - recita Lauro nel brano prodotto da Go Tribe e Gregorio Calculli -. Non è questo il posto per noi".

Achille Lauro, è pronto quindi a lanciare nuova musica, dopo un'estate di appuntamenti live, alcuni molto speciali come quello con il Rockin'1000 a Venezia, e quelle che lui chiama "session creative". Come sua consuetudine da un po' di tempo, ha annunciato l'uscita del brano scrivendo direttamente alla stampa, una mail in prima persona, in cui ha raccontato la genesi della canzone. "Non ci sentiamo da un po' di tempo. Sono stati mesi impegnativi con il tour e con infinite session creative delle quali non posso fare a meno - ha scritto lui -. Oggi vorrei farvi qualche domanda". E lì via al lungo elenco di interrogativi: "Come vi chiamate? Qual è la vostra data di nascita, dove siete nati? Di che gruppo sanguigno siete? Vi siete mai sentiti felici, amati? Vi siete mai chiesti per quanto tempo saremo qui o perché siamo qui? Avete paura di morire? Avete mai pensato di voler vivere per sempre? A cosa vi aggrappate per non cadere giù? Vi siete mai chiesti che sarà?".

Tutte domande che sono alla base della nuova canzone. "Ecco, questo è quello che mi sono chiesto quando ho scritto questo brano - continua Lauro -. So che voi conoscete la nostalgia per qualcosa che non tornerà. L’adolescenza e la piena maturità. La consapevolezza di quello che il passato e il futuro hanno già scritto per noi. Ed è per questo che so che mi capite. Vi affido questa carta straccia. Abbiatene cura. Ne rideremo un giorno".

Il brano uscirà ufficialmente il 25 ma in realtà già il 24 novembre, alle 21, i fan potranno godere di un'anteprima sul profilo Instagram ufficiale dell'artista.