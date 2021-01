Achille Lauro dà un'anima swing alla sua "BVLGARI" insieme a Izi e Gemitaiz

Luca D'Amelio

Uscita a sorpresa per Achille Lauro che ha pubblicato il il videoclip di "Bvlgari Black Swing", secondo estratto dal side project "1920 Achille Lauro & The Untouchable Band". Il brano in questione vede il featuring di Izi e Gemitaiz che partecipano alla rivistazione in chiave swing di un pezzo originariamente presente nell'album del 2018 "Pour L'Amour", il primo registrato per una major insieme al produttore Boss Doms.