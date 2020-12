Festival di Sanremo: Achille Lauro e Ibrahimovic ospiti fissi, Elodie co-conduttrice per una sera

Sanremo 2021: i 26 big in gara, da Aiello a Francesco Renga AIELLO - Ora Instagram 1 di 26 ANNALISA - Dieci Instagram 2 di 26 ARISA - Potevi fare di più Instagram 3 di 26 BUGO - E invece sì Instagram 4 di 26 COLAPESCE E DIMARTINO - Musica leggerissima Instagram 5 di 26 COMA_COSE - Fiamme negli occhi Instagram 6 di 26 ERMAL META - Un milione di cose da dirti Instagram 7 di 26 EXTRALISCIO feat. DAVIDE TOFFOLO - Bianca luce nera Instagram 8 di 26 FASMA - Parlami Instagram 9 di 26 FEDEZ E FRANCESCA MICHIELIN - Chiamami per nome Instagram 10 di 26 FULMINACCI - Santa Marinella Instagram 11 di 26 GAIA - Cuore amaro Instagram 12 di 26 GHEMON - Momento perfetto Instagram 13 di 26 GIO EVAN - Arnica Instagram 14 di 26 IRAMA - La genesi del tuo colore Instagram 15 di 26 LO STATO SOCIALE - Combat pop Instagram 16 di 26 MADAME - Voce Instagram 17 di 26 MALIKA AYANE -. Ti piaci così Instagram 18 di 26 MANESKIN - Zitti e buoni Instagram 19 di 26 MAX GAZZE' - Il farmacista Instagram 20 di 26 NOEMI - Glicine Instagram 21 di 26 ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato Instagram 22 di 26 WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (La Locura) Instagram 23 di 26 RANDOM - Torno a te Instagram 24 di 26 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - Amare Instagram 25 di 26 FRANCESCO RENGA - Quando trovo te Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Amadeus è tornato anche sulla polemica per l'esclusione di Morgan e, di contro, l'ammissione in gara di Bugo. "Ho scelto di chiamare Bugo nel cast del Festival di Sanremo per la sua canzone, non come risarcimento per l'esclusione dell'anno scorso - ha detto il conduttore -. Morgan l'ho voluto personalmente io ad AmaSanremo. Ma non gli avevo fatto nessuna promessa su una eventuale partecipazione al Festival. Aveva ricevuto un invito a farmi ascoltare delle canzoni, come è nelle prerogative del direttore artistico. Ma poi valuto in base ai miei gusti e alla mia idea di Sanremo".

Achille Lauro a Sanremo 2020: fa la "Divina" in nude look, calze a rete e rossetto

In quanto ai problemi organizzativi dovuti al Covid, Amadeus ha ribadito che si farà di tutto per avere un Festival il più normale possibile. "Tutta l'area di Sanremo va riorganizzata, ma non vogliamo un Festival del Covid. Gli italiani lo vogliono tradizionale e anche gli artisti ne hanno bisogno. La musica in un luogo vuoto non è fattibile"" ha spiegato. "L'ipotesi nave per il pubblico e' bellissima, per mettere in sicurezza 500 persone che potranno essere il pubblico dell'Ariston - dice il conduttore -. Tutti dovranno essere controllati, nel massimo della sicurezza. Gli sponsor hanno aderito a coprire la situazione di Sanremo, che deve aiutare la popolazione a rinascere, non solo la musica. Ad Amadeus, ha fatto eco il direttore di Rai1 Stefano Coletta. "Stiamo valutando varie ipotesi per ogni categoria, dal pubblico alla stampa. In qualunque situazione arriveremo, comunque, dovranno essere seguiti i protocolli sanitari. Dopo le feste cominceremo a formalizzare il tutto".

POTREBBE INTERESSARTI: