Achille Lauro celebra gli anni 20 tra lustrini, paillettes e cover inaspettate

Arriva il 4 dicembre su tutte le piattaforme streaming e negli store " 1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band ". Dopo "1969" e "1990", il nuovo side project di Achille Lauro chiude la trilogia con otto tracce, tra brani inediti e riedizioni in pieno ritmo jazz anni 20, un dialogo tra passato e presente, l`improvvisazione più ricercata e cover, come " My Funny Valentine ", " Tu vuo` fa` l`americano " e " Jingle Bell Rock "

Big party, paillettes, black swing, gessati, Chicago, vecchi Gangster italo-americani, questo è il mood del nuovo side project di Achille Lauro.

L'album prende ispirazione dal desiderio di leggerezza nato durante il Proibizionismo dei primi anni del `900. Un sapiente mix di generi e artisti diversi per un esperimento che diventa una vera e propria Jam Session. Oltre alle cover ci sono gli inediti, tra cui "Piccola Sophie", "Pessima" e "Chicago"; e riedizioni, come "Cadillac 1920" e "Bvlgari Black Swing". "Sono tornato completamente cambiato da questo viaggio negli anni 20. La mia concezione di fare musica è sconvolta, tutto ciò che pensavo prima si è capovolto - afferma Achille Lauro - Inizialmente mi concentravo solo sulla mia ossessione di seguire da vicino tutti i minimi dettagli del lavoro; oggi, grazie a questa trilogia `69 - `90 - `20, ho capito che è stato tutto solo l`entrée di quello che sto per proporre".

Achille Lauro aggiunge al progetto la collaborazione di importanti artisti del panorama musicale italiano senza barriere di genere: da Gigi D`Alessio a Izi e Gemitaiz, passando per Annalisa. ."1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band" è la prima esperienza di produzione di un intero album live per l`artista: dopo il live di Taranto con l`orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano, Achille Lauro è stato inciso dal vivo con la Untouchable Jazz Band, guidata dal Maestro Dino Plasmati. Partecipazioni d`eccezione, quali quella del maestro Israel Varela alla batteria, o del maestro Flavio Boltro alla tromba, impreziosiscono la già favolosa performance della LJP Jazz Band, che vanta eccellenti musicisti della tradizione jazz e swing.

