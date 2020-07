Achille Lauro si mette "al servizio della regina" Mina: "Ho venduto l'anima al diavolo per questo"

Mina chiama e Achille Lauro non ci pensa un attimo a rispondere. In un'intervista rilasciata a "Il Messaggero" di martedì Massimiliano Pani , figlio della cantante ma anche suo produttore, spiegava che lei vorrebbe tanto collaborare con Vasco e con Achille. E quest'ultimo si è subito messo a disposizione con un post su Instagram in cui dice: "al suo servizio regina", taggando la voce mito della canzone italiana.

Da autore di nicchia a elemento sconvolgente della liturgia del Festival di Sanremo, fino ad arrivare a essere un classico. Per Achille Lauro l'ascesa sembra continua e l'investitura di Mina è un attestato di stima di quelli importanti, da appuntare alla giacca come una stella al merito.

In realtà la proposta non è arrivata direttamente da Mina, ma si è trattato più di un botta e risposta. Lauro ha detto per primo di sognare una collaborazione e questo è stato lo spunto per una domanda dell'intervista, alla quale Pani ha risposto in maniera possibilista: "Perché non ci manda una canzone? - ha detto il produttore -. Con il brano giusto se ne potrebbe parlare, Lauro è un ragazzo intelligente e sensibile".

Tanto è bastato perché lui riprendesse la cosa e su Instagram si mettesse a totale disposizione. "Ho venduto l’anima ad un diavolo ed il mio cuore con dentro chi amavo solo per questo. Al suo servizio regina" ha scritto. Se son rose... fioriranno.

