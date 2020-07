Achille Lauro omaggia "Pulp Fiction" con la coppia Santamaria-Barra

Santamaria e Barra nel nuovo video di Achille Lauro Da video 1 di 21 Da video 2 di 21 Da video 21 di 21 Da video 21 di 21 Da video 21 di 21 Da video 21 di 21 Da video 21 di 21 Da video 21 di 21 Da video 21 di 21 Da video 10 di 21 Da video 11 di 21 Da video 12 di 21 Da video 13 di 21 Da video 14 di 21 Da video 15 di 21 Da video 16 di 21 Da video 17 di 21 Da video 18 di 21 Da video 19 di 21 Da video 20 di 21 Da video 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

In una sala da ballo vuota, il Malandrino Achille Lauro è il frontman di una band queer e patinata. Il ritmo di chitarre e rullante semplice ed intrigante di "Bam Bam Twist" accompagna il ballo tra Santamaria e la Barra: la coppia - scalza come i protagonisti del film tarantiniano, unghie laccate di nero, proprio come Lauro - si fronteggia in una coreografia che in un crescendo di sensualità si trasforma in un duello all’ultimo glitter.

L’atmosfera è calda, ma allo stesso tempo sospesa, quasi tesa, come nella migliore tradizione pulp: è facile immaginare sparatorie e fughe rocambolesche la cui colonna sonora è questo Bam Bam Twist, “un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni ‘mitici’ e ‘favolosi’ del Miracolo Economico”, come lo ha definito lo stesso Achille. Il videoclip è diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!.

