50 Cent sbeffeggia Madonna per le foto sexy, lei replica: "Sei falso e geloso"

Niente spirito natalizio per 50 Cent e Madonna, che hanno servito ai loro follower un ghiotto dissing social. Tutto è iniziato quando il rapper ha commentato in modo poco lusinghiero gli scatti sexy della collega, ponendo l'accento sulla sua età. 50 Cent ha poi rimosso il post e si è scusato, ma ormai la frittata era fatta. A stretto giro è infatti arrivata la replica di Madge: "Sei falso e geloso di non essere bello come me".

50 Cent umilia Madonna: "Fa la vergine a 63 anni" - Le foto osè di Madonna pubblicate qualche tempo fa, oltre ad essere censurate da Instagram per colpa di un capezzolo, hanno sollevato un gran polverone sui social e diviso gli utenti. Alcuni hanno infatti apprezzato lo spirito ribelle senza tempo della popstar, mentre altri l'hanno invitata ad appendere il perizoma al chiodo. Tra questi anche 50 Cent che in un post, poi rimosso, ha commentato: "Che cosa pazzesca. Questa è Madonna sotto il letto che cerca di fare come una vergine a 63 anni. Impazzisce se non alza il suo vecchio cul**".

La replica di Madonna "Falso amico e geloso" - L'affronto non poteva certo passare inosservato e la diretta interessata, nelle storie di Instagram, ha pubblicato una foto d loro due sorridenti. "Ecco 50 Cent che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera sia attirare l'attenzione cercando di insultare gli altri: la scelta meno elevata che potessi fare come artista o adulto. Sei solo geloso di non essere bello come me o di non poterti divertire così tanto quando avrai la mia età".

Le scuse del rapper - A quel punto 50 Cent ha cancellato il post incriminato e si è scusato con la collega: "Mi dispiace, non avevo intenzione di ferire i tuoi sentimenti. Non ne traggo beneficio, in ogni caso. Ho detto quello che pensavo quando ho visto la foto, spero che accetterai le mie scuse".

L'affondo di Madge - Pace fatta? Nemmeno per sogno. Alla regina del pop le scuse non sono bastate e in un video pubblicato sempre su Instagram ha voluto mettere i puntini sulle i: "Hai cercato di umiliarmi. Le tue scuse sono false, sono stronz***. Non sono valide se non sai di cosa ti stai scusando. Quello di cui dovresti scusarti sono tue osservazioni misogine, sessiste e discriminatorie sull’età. Non l'ho presa sul personale, perché non vieni da un luogo illuminato. Dici non trarne beneficio ma stai mentendo, i social media servono a vendere i nostri prodotti".

"Voglio solo dirti che ti perdono. Spero che un giorno ti sveglierai e vedrai tutto sotto un punto di vista diverso. Ti auguro tutto il meglio", ha concluso la popstar.

