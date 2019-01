"Spider-Man: Far From Home", primo teaser trailer del nuovo cinecomic

La pellicola diretta, come il precedente, da Jon Watts uscirà in Italia il 4 luglio, dopo che "Avengers: Endgame" e "Captain Marvel" avranno risposto a molte delle domande che chi ha visto "Avengers: Infinity War" ancora si sta probabilmente facendo, cioè la sorte degli eroi che hanno affrontato Thanos e il potere delle Gemme dell'Infinito.



Infatti il film è ambientato, dal punto di vista temporale, dopo gli eventi che vedremo in "Avengers - Endgame", il capitolo finale sui Vendicatori, in uscita il 24 aprile in Italia. Nel trailer si vede il ritorno di molti personaggi del primo film, la presenza inedita di Nick Fury che incontra Peter Parker per dargli una missione e di Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, che sembra almeno all'inizio un alleato di Peter (anche se sappiamo che nei fumetti è uno dei maggiori antagonisti di Spider-Man).



Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere, dovrà affrontare la grande minaccia degli Elementali: Hydron, il signore delle acque, Magnum, il padrone della terra, Hellfire, il portatore di fiamma, Zephyr, la padrona dei venti.



In "Far From Home" la gita scolastica di Peter Parker ha come meta l'Europa, toccando Venezia, Londra, Berlino e Praga. Nel trailer viene dato molto spazio alla città lagunare dove si presentano le prime minacce per Spider-Man.



Come si è detto il film inaugurerà ufficialmente la cosiddetta "fase quattro" che vedrà un film su Black Widow, i sequel di "Doctor Strange" e "Black Panther" oltre a The Eternals, che sposteranno lo sguardo distante dal nostro pianeta.



ALCUNE CURIOSITA' - Dal trailer scopriamo che Peter Parker è nato il 10 agosto. Un giorno non casuale, dato che corrisponde all'anniversario del debutto di "Spider-Man" nel mondo dei fumetti in Amazing Fantasy n. 15. Dopo quelli di "Homecoming" e "Infinity War", nel trailer si vedono due nuovi costumi di Peter Parker: il primo è rosso e nero, con le "ali" di ragnatela che rimandano ai primi fumetti dell'arrampicamuri. Il secondo è invece nero (un riferimento a Spider-Man Noir?). Entrambi sono disponibili anche in "Marvel's Spider-Man", gioco in esclusiva per PlayStation 4.