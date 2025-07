"Ritorno al futuro", il cult di Zemeckis compie 40 anni

Anche per quanto riguarda la scelta del protagonista i problemi non mancarono. Inizialmente Marty doveva essere interpretato da Eric Stoltz, ma venne sostituito perché Zemeckis non lo trovava sufficientemente autoironico. Michael J. Fox (Oscar alla carriera nel 2022) aveva inizialmente rifiutato l'offerta a causa dei suoi impegni con la sit-com "Casa Keaton", ma alla fine accettò il ruolo. Questo è il motivo per cui le riprese si svolsero principalmente di notte, l'unico momento in cui l'attore era disponibile. In coppia con Christopher Lloyd, J.Fox ha formato una delle coppie cinematografiche più riuscite e nel corso degli anni i due si sono incontrati più volte fuori dal set, per la gioia dei fan.