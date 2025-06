"Liga è Liga": la festa del popolo del rocker a Campovolo

Concerto che, per alcuni, è stato un vero e proprio regalo e non nel senso figurato del termine, come per Alessandra, 50enne che, da Cuneo, si è recata al concerto con il marito 53enne e i due figli di 21 e 17 anni. "È stato il mio regalo di compleanno per i 50 anni. Liga lo avevamo già visto due volte, ma mai a Campovolo. A me e mio marito le sue canzoni ricordano gli anni delle scuole superiori e dell'università, ci ha accompagnati moltissimo. Non a caso la mia canzone preferita è 'Non è tempo per noi', perché è stata un po' la colonna sonora della mia gita in Grecia di quinta superiore", ha spiegato. Anche la figlia 21enne ha memorie associate al rocker: "Le sue canzoni mi fanno pensare a quando ero piccola, lo ascoltavo già".