"IT Capitolo 2", il clown di Stephen King conquista il botteghino: è il secondo miglior horror nella storia

In circa due ore e 50 minuti Andy Muschietti ha riunito i personaggi del primo film a trent'anni di distanza dagli eventi narrati nel primo film. Convinto di aver liberato la loro piccola città Derry, nel Maine, dal terrificante pagliaccio noto come Pennywise (Bill Skarsgard), il Club dei Perdenti, ovvero il gruppo di sette ragazzini disadattati, uniti dall'avere in comune una vita infelice, che nel primo capitolo della saga si erano trovati a combattere "Il male assoluto", deve ricredersi. Quando infatti il demone, che abita nelle fogne riappare, gli improbabili eroi ritornano nella loro città natale per sbarazzarsi una volta per tutte della forza malvagia.



Il sequel vede come protagonisti Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader e Isaiah Mustafa a vestire i panni dei ragazzini, ormai adulti, del Club dei Perdenti, che ha affrontato Pennywise più di un quarto di secolo prima.



Vittoria "necessaria" quella di "It: Chapter Two" per Warner Bros., dopo un'estate triste che ha visto parecchie delusioni da "The Kitchen" a "Godzilla: King of the Monsters" e "Shaft". "Siamo assolutamente entusiasti del nostro risultato", ha dichiarato Jeff Goldstein, presidente della distribuzione nazionale della Warner Bros: "Andy Muschietti e New Line, così come il team di marketing guidato da Blair Rich, hanno creato uno di quei momenti in cui tutto funziona. Ne siamo orgogliosi".