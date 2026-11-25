Antonella Elia rompe il silenzio dopo i due interventi: "Dovrò fare la chemioterapia"
La showgirl si racconta tra preoccupazione, fragilità e pensieri positivi e non nasconde il timore per le terapie che dovrà affrontare: "Ci si sente più vicini alla morte"
Antonella Elia è tornata a parlare pubblicamente delle proprie condizioni di salute e lo ha fatto in tv con una sincerità disarmante, senza nascondere il suo stato d'animo: "Dovrò fare la chemioterapia, questo fa molta paura. Dovrei iniziare lunedì", ha raccontato. Dopo il secondo intervento, effettuato il 13 novembre, la showgirl sa di avere ancora diverse tappe da affrontare.
Non abbandona l'ironia
"Cerco di prenderla nel modo migliore, ma confesso di avere paura. Io, per dirne una, ho paura degli aghi: fare le analisi del sangue mi terrorizza, le mie vene spariscono», ha aggiunto con quella punta di ironia che continua a caratterizzarla anche nei momenti più delicati, prima della riflessione più intensa, quella che racconta il peso psicologico di una diagnosi e delle cure che ne conseguono: "Quando si inizia un percorso di questo tipo ci si sente sempre più precari, diversi. È brutto da dire, ci si sente più vicini alla morte. Non è detto che tutto vada per il meglio. Certo, ho anche pensieri positivi, avverto felicità ma in maniera un po' strana. Si vive in una bolla, si fa quel che si può" ha spiegato.
I due interventi al Policlinico Gemelli di Roma
La vicenda di salute di Antonella Elia era diventata pubblica lo scorso ottobre, quando la showgirl aveva raccontato attraverso i social di essere ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. In quell'occasione aveva spiegato di aver individuato una formazione in prossimità di un ovaio, già conosciuta in precedenza, ma di aver rimandato alcuni controlli per circa un anno e mezzo. Il primo intervento aveva comportato l'asportazione di tube e ovaie. Durante l'operazione erano stati individuati anche focolai di tumore borderline e la showgirl aveva raccontato di essere in attesa degli approfondimenti istologici necessari per chiarire il quadro clinico. Una situazione delicata che l'aveva spinta a rivolgere un appello soprattutto alle donne, invitandole a non trascurare la propria salute e a sottoporsi regolarmente ai controlli.
Il 12 novembre Antonella aveva pubblicato un nuovo video, annunciando ai suoi follower che sarebbe dovuta tornare in ospedale per un'altra operazione: "Speravo che tutto fosse già finito e invece… si va avanti. Mi aspetta un altro intervento" aveva comunicato, spiegando che erano state individuate altre tre formazioni da rimuovere.
Il secondo intervento e il ritorno a casa
Il 13 novembre la showgirl si è sottoposta alla seconda operazione. Anche questa volta ha scelto di condividere alcuni momenti della propria esperienza con chi la segue, raccontando il risveglio dall'anestesia e il malessere delle ore successive. Nonostante le difficoltà, Antonella non aveva rinunciato alla sua consueta ironia, riuscendo persino a strappare un sorriso ai fan mentre descriveva le nausee e il disagio del postoperatorio. "Sono felice, ho paura e mi viene spesso da piangere" aveva scritto sui social, descrivendo uno stato d'animo fatto di sentimenti contrastanti.