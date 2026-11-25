La vicenda di salute di Antonella Elia era diventata pubblica lo scorso ottobre, quando la showgirl aveva raccontato attraverso i social di essere ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. In quell'occasione aveva spiegato di aver individuato una formazione in prossimità di un ovaio, già conosciuta in precedenza, ma di aver rimandato alcuni controlli per circa un anno e mezzo. Il primo intervento aveva comportato l'asportazione di tube e ovaie. Durante l'operazione erano stati individuati anche focolai di tumore borderline e la showgirl aveva raccontato di essere in attesa degli approfondimenti istologici necessari per chiarire il quadro clinico. Una situazione delicata che l'aveva spinta a rivolgere un appello soprattutto alle donne, invitandole a non trascurare la propria salute e a sottoporsi regolarmente ai controlli.