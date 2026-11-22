Antonella Elia torna a sorridere sui social: "Non guardarti indietro, continua ad andare avanti!"
Dopo il secondo intervento per un tumore borderline, la showgirl si mostra elegante e spensierata, pronta a godersi le piccole cose della vita
La vita torna a scorrere e anche prendere la metropolitana può trasformarsi in un'occasione per sorridere. Antonella Elia sembra aver ritrovato tutta la sua energia e lo racconta attraverso un nuovo carosello di fotografie pubblicato sui social. Un ritorno alla normalità che ha un significato ancora più speciale dopo i mesi difficili che ha attraversato. "Don’t look back, just move forward!" ("Non guardarti indietro, continua ad andare avanti!") scrive la showgirl nella didascalia che accompagna le immagini.
Negli scatti Antonella si presenta con un look da vera diva, curata ed elegante, ma con una destinazione decisamente meno mondana di quanto ci si potrebbe aspettare: la metropolitana. Ed è proprio questo contrasto a rendere il post divertente. "Look da diva, destinazione… metropolitana! Ma secondo voi una star non può prendere anche i mezzi pubblici?", scherza rivolgendosi ai suoi follower. A chiudere il messaggio, un saluto affettuoso alla sua community, che l'ha sostenuta con affetto nelle ultime settimane: "Buona domenica… amici cari!".
Dietro queste fotografie apparentemente spensierate c'è però una storia recente tutt'altro che semplice. Antonella Elia ha infatti affrontato due interventi chirurgici, dopo la scoperta di un tumore borderline. Il primo intervento, eseguito il 19 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma, aveva comportato l'asportazione delle tube e delle ovaie. Successivamente erano state individuate altre tre formazioni che hanno reso necessario un secondo intervento, affrontato a novembre.
Il 14 novembre la showgirl era tornata sui social per rassicurare tutti sulle proprie condizioni, raccontando di essersi ripresa con qualche difficoltà dall'anestesia, ma di sentirsi finalmente meglio. "Oggi mi sento rinata", aveva confidato, aggiungendo di sentirsi felice dopo aver attraversato qualcosa di brutto.
Una nuova prospettiva
Sono stati mesi segnati dalla preoccupazione, dalle operazioni e dall'attesa degli esiti degli accertamenti. Antonella aveva anche raccontato di aver trascurato per circa un anno e mezzo alcuni controlli, trasformando la propria esperienza in un'occasione per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Dopo il primo intervento, aveva spiegato a "Verissimo" che erano stati individuati focolai di tumore borderline e che attendeva l'esito dell'esame istologico definitivo. Poi la scoperta di altre tre formazioni e il ritorno in sala operatoria. Un percorso delicato, durante il quale non sono mancati momenti di paura, ma che la showgirl ha scelto di condividere con il pubblico, senza rinunciare alla sua ironia e alla gratitudine verso chi le è stato vicino.
Il nuovo carosello sembra raccontare proprio questo: la voglia di riprendersi la propria quotidianità, di tornare a fare progetti e di assaporare quei momenti che spesso si danno per scontati. Il messaggio in inglese scelto per accompagnare le fotografie non sembra casuale. "Don't look back, just move forward" è quasi una dichiarazione d'intenti: niente malinconia, nessuna voglia di fermarsi a guardare le difficoltà appena superate, ma tanta energia da investire nel presente.