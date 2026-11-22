Sono stati mesi segnati dalla preoccupazione, dalle operazioni e dall'attesa degli esiti degli accertamenti. Antonella aveva anche raccontato di aver trascurato per circa un anno e mezzo alcuni controlli, trasformando la propria esperienza in un'occasione per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Dopo il primo intervento, aveva spiegato a "Verissimo" che erano stati individuati focolai di tumore borderline e che attendeva l'esito dell'esame istologico definitivo. Poi la scoperta di altre tre formazioni e il ritorno in sala operatoria. Un percorso delicato, durante il quale non sono mancati momenti di paura, ma che la showgirl ha scelto di condividere con il pubblico, senza rinunciare alla sua ironia e alla gratitudine verso chi le è stato vicino.