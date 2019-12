Vip in dolce attesa, ecco quelle che diventeranno mamme nel 2020

Quante cicogne in volo per le vip! Lodovica Comello avrà presto il suo primo bambino, Costanza Caracciolo avrà la sua seconda figlia, Bar Refaeli e Beatrice Valli sono pronte per dare alla luce il terzo bebè. Anche Clarissa Marchese è in attesa di un bimbo e il parto è previsto per marzo. Gravidanza agli sgoccioli per Ashley Graham, che sfoggia sui social un pancione sempre più esplosivo.