Fuorisalone 2025, con "Cre-Action" prende il via la Milano Design Week

L'edizione 2025 della mostra-evento di Interni vede la presenza di cinquanta progettisti, provenienti da dieci differenti Paesi, per oltre 40 installazioni (mostre, design islands, micro-architetture e macro-oggetti), distribuite in sei collocazioni simbolo della cultura e dell'eccellenza della città: dalla Statale, all' Orto Botanico di Brera e allo Strettone dell'Orto Botanico di Brera, passando dall'Audi House of Progress del Portrait Milano a da Eataly Milano Smeraldo fino a De Castillia 23 di Urban Up Unipol.