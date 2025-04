Il Design a un livello superiore: CUPRA alla Design Week di Milano

Come spiega ancora Pierantonio Vianello, il pubblico ha potuto vivere l’esperienza immersiva della capsule che ha mostrato come saranno gli abitacoli del futuro e come la tecnologia si interfaccerà con il guidatore: “Parliamo di un'auto che utilizza tutte le nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, per conoscere il guidatore. Quindi di fatto impara i nostri sensi, il nostro stato d'animo, come ci siamo svegliati o come siamo preparati alla giornata. Ha imparato prima i nostri gusti, ad esempio quelli musicali, e adatta non solo l'abitacolo ma anche la configurazione della guida, dell'handling, delle sospensioni a seconda della giornata”. In un connubio futuristico all’insegna di un rapporto binomiale tra l’uomo e l’auto.