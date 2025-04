Fuorisalone 2025, Alcova torna a Varedo e conquista due nuove location

L'ex fabbrica SNIA costituisce l'altra grande novità dell'edizione 2025. Si tratta di un eccezionale esempio di architettura razionalista: una vasta area industriale risalente alla Prima Guerra Mondiale, abbandonata da oltre vent'anni. Ricoperta di edera e ammorbidita dal muschio, la location rivela un affascinante intreccio tra decadenza industriale e silenziosa riconquista della natura, offrendo al contempo uno spaccato del suo passato come importante centro globale per la produzione di fibre sintetiche. Villa Borsani (è richiesta la prenotazione, con biglietti disponibili online) completa il quartetto di location, confermandosi come sede perfetta per ospitare oggetti di design all'avanguardia in dialogo con la sua architettura modernista del 1945. Progettata da Osvaldo Borsani come residenza privata accanto al suo atelier, la villa si distingue per il suo stile stratificato e rappresenta un esempio raro e perfettamente conservato di architettura d'autore, arricchito da elementi artistici unici tra cui spicca un camino firmato da Lucio Fontana.