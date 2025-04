Fuorisalone 2025, Milano si trasforma nel cuore pulsante del design con "CRE-ACTION"

Tra le novità di questa edizione, spiccano due installazioni di grande impatto: con WAR FLAGS by Philippe Starck with Rémi Babinet & Co for ABS Group all'Orto Botanico di Brera, Philippe Starck invita a riflettere sul potere dei simboli e sulla loro capacità di influenzare il nostro immaginario. Mentre "It Means Peace" di Marco Balich (Balich Wonder Studio con il supporto di Pasquale Bruni), nello Strettone della Pinacoteca di Brera, trasforma un luogo di passaggio in uno spazio di riflessione sulla pace, un tema quanto mai attuale.