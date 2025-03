Fuorisalone 2025, i pezzi storici di Carlo Nason tornano alla luce

Carlo Nason, specializzato nel settore dell'illuminazione in vetro e apprezzato a livello internazionale per le sue creazioni uniche, è nato a Murano nel 1935 da una delle più antiche famiglie di vetrai dell'isola. La sua attitudine è orientata alla progettualità innovativa, bilanciando efficacemente la pulizia delle forme con la peculiarità delle lavorazioni e delle tecniche muranesi. Dagli anni Sessanta in avanti, ha collezionato collaborazioni celebre e longeve e disegnato alcune lampade diventate iconiche. Uomo pratico, dal carattere schivo, Carlo Nason non ha mai cercato la notorietà e la celebrazione personale anche a fronte di una significativa produzione di design. Le sue lampade di maggior successo, infatti, hanno raggiunto un pubblico allargato, anche di non specialisti.