Emergency contro la guerra: 7 designer in Triennale

In occasione della Design Week, dal 7 al 13 aprile a Triennale Milano sarà in mostra “Contro la guerra. 7 designer per Emergency”, a cura di Giulio Iacchetti in collaborazione con Emergency, per ribadire, come diceva il fondatore dell’Ong Gino Strada, che “un mondo senza guerra è un’altra utopia che non possiamo attendere oltre a vedere trasformata in realtà”.