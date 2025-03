Alla Fabbrica Design Week esposizioni, installazioni e un festival di musica elettronica

Torna per il secondo anno il Festival di musica elettronica ideato dal dj, producer e animatore culturale Lele Sacchi insieme al produttore di eventi Eric Galiani. La proposta artistica, offerta al pubblico gratuitamente, così come tutti i progetti espositivi, si svilupperà su due palchi all’aperto, dove si alterneranno esponenti di spicco della musica elettronica. Novità di quest'anno, la presenza di due palchi, con una programmazione che racchiude varie sfaccettature della musica elettronica, dove saranno protagonisti dj e artisti internazionali e alcuni tra i più interessanti artisti della scena milanese, con esibizioni dal pomeriggio fino a notte. Fra i nomi da segnalare il canadese Richie Hawtin (uno dei più importanti produttori e dj al mondo), la polistrumentista dj Chloé Caillet (forza dinamica della scena dance globale), l’italiano Quest (che si è guadagnato una reputazione come digger maniacale e selezionatore sublime), Lele Sacchi (riconosciuto a livello internazionale come una delle icone della scena elettronica house e alternativa italiana, anima musicale di Fabbrica Design Week), il milanese Ti Es (noto per i set dinamici e i suoi avvincenti viaggi attraverso paesaggi sonori elettronici), il duo di dj italiani HIVER (composto da Giuseppe Albrizio e Sergio Caio), e ancora Toy Tonics Jam (l’etichetta tedesca di musica funky house e broken beat che propone un set con il fondatore Kapote insieme a Sam Ruffillo, Fimiani, Zsa Zsa). Nuova la collaborazione con Panorama (il festival che ha riaperto le Cave del Duca, palcoscenico naturale a Lecce, per proporre il 14, 15, 16 agosto una tre giorni dedicata alla musica elettronica) che si occuperà della line-up di una delle serate.