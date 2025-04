Fuorisalone 2025, il design democratico e l'attenzione alla sostenibilità di Ikea

Accanto alla nuova collezione, Ikea presenta uno spazio ispirato al Life at Home Report 2024, che mette in scena tre dimensioni del vivere quotidiano: il cibo, la natura, il gioco. Uno dei cuori pulsanti dell'esperienza è "Do Something. Change Everything", un'area dedicata alle piccole azioni che possono fare la differenza nel costruire un futuro migliore, dove Ikea racconta il proprio impegno in fatto di scelte sostenibili, materiali e processi lungo la filiera.