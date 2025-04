Al Fuorisalone 2025 la cultura coreana tra arte e design

Yong Nam Kim è nata a Seoul nel 1961. Lavora dal 1998 come interior designer e ha iniziato la sua carriera come artista partecipando al 9th Gwangju Design Biennale 2021 e vincitrice del Gwangju Biennale Opencall Winner nello stesso anno. La sua prima personale si è tenuta a KOTE nel 2023. Le sue opere sono state inoltre selezionate come regalo ufficiale dalla Repubblica della Corea per il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, per il Re del Regno Unito, e per il Presidente della Repubblica francese.