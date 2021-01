La posta in gioco è altissima (raggiungere la neutralità climatica entro il 2050) e richiede impegni importanti. Ecco perché l'Ue ha deciso che il 2021 è l'Anno europeo delle ferrovie. L'obiettivo è quello di promuovere i treni come mezzo sicuro e sostenibile. Una decisione non casuale. Uno dei must del Green Deal europeo è infatti quello di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici.