Arriva "Fatti e Misfatti d’Europa": il nuovo programma settimanale sull'Ue e le sue sfide

L' Unione europea a 360 gradi. Salute, vaccino anti-Covid, economia e lavoro. Un viaggio di 23 puntate attraverso le nuove sfide che gli Stati membri stanno affrontando. E' "Fatti e Misfatti d'Europa ", il nuovo progetto multimediale di Tgcom24 , realizzato in partnership con il Parlamento europeo . La rubrica, condotta a settimane alterne dal direttore Paolo Liguori e da Laura Gioia, parte il 19 gennaio, alle 13.30, e poi andrà in onda ogni martedì, allo stesso orario, sul canale 51. Tutte le puntate saranno disponibili sul web, nello speciale online dedicato e omonimo, dove troverete notizie, video, approfondimenti e interviste extra.

Attraverso interventi di politici, esperti, dibattiti e schede, "Fatti e Misfatti d'Europa" racconterà il modo in cui i Paesi dell'Unione stanno affrontando l'emergenza coronavirus. Ma non solo. Approfondirà le attività dell'Ue per capire come si riflettono sulle nostre vite. Nel primo appuntamento, in particolare, si parlerà delle vaccinazioni anti-Covid in Europa.

