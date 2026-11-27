Una delle storie raccontate nel podcast è quella di Max Maiorino, che a Saronno ha scelto di continuare il mestiere di famiglia. Calzolaio come il padre e il nonno, ha saputo però affiancare alla tradizione un modo nuovo di promuovere il proprio lavoro. Attraverso i social network è riuscito a far conoscere le proprie capacità ben oltre il contesto locale. Il risultato è una clientela che arriva da diverse zone d'Italia e persino dall'estero, con richieste di riparazioni e commissioni per calzature realizzate su misura. La sua esperienza dimostra come anche una professione profondamente legata alla tradizione possa trovare nuovi spazi di crescita grazie alla comunicazione digitale, senza rinunciare alla qualità e all'identità della bottega.