Giovani artigiani in Lombardia, arriva il podcast che racconta il ritorno dei mestieri manuali
Dalle botteghe tramandate di generazione in generazione alle nuove attività nate da un'intuizione imprenditoriale: le cinque puntate raccontano come si sta reinventando l'artigianato
© Ufficio stampa
Lavorare con le mani, recuperare tecniche antiche e trasformare la creatività in un'attività imprenditoriale. In Lombardia cresce l'interesse dei giovani verso il mondo dell'artigianato, un settore che dimostra di poter trovare nuove strade per affrontare le sfide del presente. A raccontare questo cambiamento è "Giovani artigiani, grandi idee", una serie podcast in cinque episodi realizzata da Dr Podcast per Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, disponibile su Spotify e YouTube. Alla conduzione c'è Giulia Sara Salemi, content creator seguita da circa un milione di persone su Instagram, che accompagna gli ascoltatori alla scoperta delle esperienze di una nuova generazione di artigiani.
Una delle sfide del settore
Il podcast racconta chi ha scelto di proseguire il lavoro avviato dai genitori e dai nonni e chi, invece, è partito da un'idea personale per costruire un'impresa indipendente. Percorsi differenti, ma accomunati dalla volontà di valorizzare le competenze manuali e dare una prospettiva professionale a passioni e talenti. La narrazione si apre con uno sguardo più ampio sul futuro dell'artigianato lombardo. Ospite della prima puntata è Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, che affronta una delle questioni più delicate per il comparto: il passaggio di competenze tra generazioni.
Molti mestieri tradizionali rischiano di perdere i propri interpreti, anche a causa della difficoltà di coinvolgere nuovi giovani. Diventa fondamentale creare condizioni favorevoli per chi desidera avvicinarsi a queste professioni e investire nell'apertura di una propria attività. Nel confronto trovano spazio anche il ruolo dell'innovazione tecnologica e le misure messe in campo per sostenere le imprese artigiane. Tra queste figura il riconoscimento Qualità Artigiana Lombarda, pensato per valorizzare le realtà che contribuiscono a mantenere vivo il patrimonio di competenze e professionalità del territorio.
Il calzolaio sui social
Una delle storie raccontate nel podcast è quella di Max Maiorino, che a Saronno ha scelto di continuare il mestiere di famiglia. Calzolaio come il padre e il nonno, ha saputo però affiancare alla tradizione un modo nuovo di promuovere il proprio lavoro. Attraverso i social network è riuscito a far conoscere le proprie capacità ben oltre il contesto locale. Il risultato è una clientela che arriva da diverse zone d'Italia e persino dall'estero, con richieste di riparazioni e commissioni per calzature realizzate su misura. La sua esperienza dimostra come anche una professione profondamente legata alla tradizione possa trovare nuovi spazi di crescita grazie alla comunicazione digitale, senza rinunciare alla qualità e all'identità della bottega.
Quando il fashion design incontra l'artigianato
Un percorso differente è quello di Federica Pessina, che ha trasformato la propria formazione nel settore della moda in un progetto professionale autonomo. Dopo gli studi in Fashion Design alla NABA di Milano, nel 2023 ha fondato InWoonder.STUDIO. Oggi si occupa di progetti creativi e affianca all'attività professionale anche l'insegnamento di moda, branding e comunicazione. Il suo lavoro si sviluppa attraverso un dialogo continuo tra progettazione, sperimentazione e capacità di realizzare concretamente le proprie idee.
Collanine Colorate, dai primi progetti alla ribalta nazionale
Non tutte le nuove attività artigianali nascono all'interno di una famiglia di professionisti. Lo dimostra l'esperienza di Lorenzo Franchini che, insieme al socio Giacomo, ha dato vita a Collanine Colorate, un marchio specializzato nella produzione manuale di gioielli. I due, arrivati a Milano dalla Romagna, sono partiti da un'intuizione e hanno costruito progressivamente un progetto capace di ottenere una visibilità significativa. Le loro creazioni sono arrivate anche su palcoscenici prestigiosi: tra chi le ha indossate figurano Angelina Mango durante il Festival di Sanremo e le atlete della nazionale italiana di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi. Un esempio di come un'attività artigianale possa trasformarsi in un marchio riconoscibile, raggiungendo un pubblico ampio attraverso originalità, identità visiva e comunicazione.
La ceramica fatta a mano a Bresso
Il viaggio tra le nuove realtà artigiane lombarde si conclude nel laboratorio di Laura Giannini, a Bresso, dove la ceramica diventa il punto di partenza per realizzare oggetti destinati alla quotidianità e alle occasioni speciali. Lampade, piatti, bomboniere e gioielli prendono forma attraverso un processo seguito direttamente dall'artigiana, dalla lavorazione dell'argilla fino alle decorazioni e alle finiture in oro e platino. Un impegno che ha ottenuto anche il riconoscimento Qualità Artigiana di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, confermando il valore del suo percorso professionale.
Così i mestieri tradizionali trovano nuovi clienti
Le cinque puntate mettono in luce un aspetto fondamentale: il futuro dell'artigianato non dipende soltanto dalla conservazione delle tecniche tradizionali, ma anche dalla capacità di renderle attuali e interessanti per le nuove generazioni. Le piattaforme digitali rappresentano in questo senso uno strumento importante. Instagram e gli altri social consentono di mostrare le fasi di lavorazione, raccontare la storia di un prodotto, far conoscere le competenze di chi lo realizza e raggiungere potenziali clienti che difficilmente entrerebbero in contatto con una piccola bottega attraverso i canali tradizionali. La tecnologia, quindi, non prende il posto della manualità: la affianca e ne amplifica le possibilità. È proprio dall'incontro tra esperienza artigiana, creatività e comunicazione che possono nascere nuove opportunità, anche oltre i confini regionali e nazionali.